林姓男子3年前利用在庇護工場擔任業務人員，帶領學員外出銷售的機會，對一名身心障礙女子加以性侵及猥褻，歷審斥責他犯行重大，且未與被害人達成調解、獲取原諒，依乘機性交罪、乘機猥褻判刑4年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

林男從2011年起任職某關懷協會所經營的庇護工場，他擔任業務人員，負責開發客戶，帶領學員外出銷售、載送貨物等事宜；2018年8月間他利用開車載女學員外出販售餅乾之機會、趁機性交。

林男將車輛暫停在路邊停車格內，將手伸入她衣內撫摸胸部，之後用手指插入她私處性交；隔月他在庇護工場的地下室倉庫內，撫摸她胸部，並親吻她嘴唇處加以猥褻。

一審及二審斥責林男對於身心障礙者，未善盡教導、照顧之責，只為滿足個人性慾，利用心智缺陷不知抗拒而遂行其趁機性交、趁機猥褻之犯行，所為被害人身心造成相當受創，應嚴予非難，將林男判刑4年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。