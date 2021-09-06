【旅奇傳媒/編輯部報導】喜迎解封再出發，萬豪國際集團旗下姊妹飯店聯袂推出「WRS三城聯賣住房專案」，即日起至2022年3月31日止，一次暢玩台北、宜蘭、新竹三大旅遊城市，各住一晚享專案優惠價14800元起；專案不需連續住宿，2022年04月30日前民眾可持券自由選擇第二及第三晚的住宿日期，輕鬆規劃北台灣之旅。

▲露天風呂室內池有三種不同溫泉的湯池及蒸氣、烤箱。 圖：宜蘭力麗威斯汀酒店／提供

包含蘭陽平原山水的「宜蘭力麗威斯汀」、徜徉陽明山腳下的城中桃花源「台北士林萬麗」抑或是來趟親子風城放電樂遊趣的「新竹豐邑喜來登」，主打以舒適放鬆的玩味饗樂輕旅行，滿足旅人在無法出國之際，體驗三家別出心裁的萬豪國際品牌飯店，遊遍具有豐富地理人文特色的北台灣。

▲富含礦物質的碳酸氫鈉個人溫泉湯池。 圖：宜蘭力麗威斯汀酒店／提供

坐落蘭陽阡陌田園間的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，位於水的故鄉-員山，帶領旅人奔放山野美景，享受百年歷史的碳酸氫鈉美人湯，飯店設有露天風呂、湯屋、SPA、Westin兒童俱樂部、室外泳池等設施，並能體驗豐富多樣休閒活動，是放飛宜蘭的頂級渡假首選。

活動期間入住「宜蘭力麗威斯汀度假酒店豪華/精選客房」一晚，可享用翌日自助式早餐兩客，露天風呂設施、休閒中心游泳池、健身房、兒童遊戲室使用，加贈威斯汀運動毛巾/水壺乙組，讓旅客以活力健康的心情進行一趟鄉間大道慢活探索之旅。

▲尊貴山景客房。 圖：台北士林萬麗酒店／提供

台北士林萬麗酒店為萬豪集團在台首間萬麗品牌酒店，位於台北市富含歷史文化底蘊的士林區，緊鄰士林捷運站、士林官邸及士林夜市，並有「台北城中的世外桃源」之美稱，可同時享受人文觀光與美食巡禮的豐富行程。

活動期間入住可享用翌日自助式早餐兩客、每房加贈士林萬麗鳳梨酥乙盒，入住期間免費使用頂樓游泳池、健身房。

▲新竹豐邑喜來登大飯店是竹苗地區唯一五星級國際觀光飯店。 圖：新竹豐邑喜來登大飯店／提供

新竹豐邑喜來登大飯店位於繁華的竹北鬧區與新竹矽谷園區，為竹苗地區唯一五星級國際觀光飯店，鄰近高鐵站及國道一號交流道，往返新竹縣市觀光景點交通便捷，飯店設有首家SGS認證的「喜波波樂園」兒童遊戲室，打造親子友善的旅遊住宿行程。

▲波波夢幻島適合低年齡層小朋友 。 圖：新竹豐邑喜來登大飯店／提供

活動期間入住可享用翌日自助式早餐兩客，加碼贈送13歲（未滿）以下兒童自助式早餐乙份，現場加入小粉獅俱樂部可獲得首住禮乙份（2021年為吉祥物喜瓜瓜玩偶乙隻），免費使用游泳池、健身房、三溫暖、喜波波主題遊戲室-波波叢林與波波夢幻島，可盡興遊玩館內親子設施。

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