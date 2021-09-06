行政院規畫振興五倍券將排除大型電商，但卻有電商主張可以設立專區協助受衝擊的餐飲跟企業，希望納入振興券適用範圍。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰今日於記者會表示，電商若想被納入振興券適用範圍，請先降低抽成手續費。

黃世杰指出，民進黨和黨團委員的立場就是希望振興券的效果極大化，也要特別優先受創最嚴重的中小型餐飲和服務業。大型電商雖不是這波疫情主要受衝擊對象，但若願釋出善意，比方說降低手續費、抽成等方式，協助中小基層餐飲攤商，也會樂觀其成。

黃世杰說，如果真的要納入電商的提議，那政府就得再好好規畫，別讓政府要讓中小型業者受惠的美意打折。

劉世芳表示，若能幫助到中小型餐飲業，達加成效果，相信國發會也會注意到。但若大型電商持續用高額費率向中小型商家收取服務費用，那就不會是政府期望的方向。如果大型電商願意降低手續費，幫助到基層商家，才能達成振興經濟的效果。

蔡適應指出，振興券主要還是要幫助小商小農，若能做直接消費還是最好，若透過間接消費，中間還是會有中間商，會讓振興效果打折扣，若能到原產地直接消費，才能達到全民振興的效果。