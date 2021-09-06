長榮航空2名機師打過AZ疫苗仍被突破性感染，甚至傳染給就讀高職的兒子，全校停課隔離，台北市立聯合醫院整合醫療科主治醫師姜冠宇指出，Delta如果真的進來，防疫成本會很大，而且無症狀感染期很長，需要花2周才能反轉疫情，若Delta入侵「整個校園要撤」，因為Delta變異株無症狀感染期拉長至6天才會出現症狀。

Delta病毒來勢洶洶，姜冠宇在臉書上引述《Nature》期刊資料指出，Delta相較先前其他變種病毒，更容易出現「症狀前傳染病毒」；香港大學的流行病學家Benjamin Cowling團隊指出，Delta變種病毒在受感染後平均4天就能被檢驗出來，平均5.8天後才會出現症狀；與原先武漢病毒株的5.5天後測出、6.3 天出現症狀，「傳染力的空檔增加了一天」。

姜冠宇說明，將近4分之3的感染者經過比對，與傳播者在此一時期有所接觸，更解釋了為何 Delta 傳播的如此猖狂。

為何整個校園要撤？陳冠宇說，因為無症狀期拉長，感染快6天才會出現症狀，Delta變異株Rt值，在5月的廣東經驗，花2周才小於1，也就是要2周才能夠疫情反轉。

姜冠宇強調，完全施打疫苗者與未施打者相比，將病毒傳給他人的機率降低了3分之2，因此也再度呼籲眾人施打疫苗。

姜冠宇也祈禱，盼新北幼兒園疫情別擴散，雖然小孩重症率低，但仍會傳回給家長。