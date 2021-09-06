無論是哪個國家的總統候選人參與競選時，周圍總是被大批的隨扈及保鑣包圍，但沒想到這些幕後的工作人員也可能因此受到媒體的注意。南韓總統文在寅在2017年參選第19屆總統時，一名長相帥氣的貼身隨扈因被媒體拍到英俊的臉龐而爆紅，但他卻因此失去工作，近日更登上綜藝節目爆料工作的秘辛及爆紅的契機，再度引發網友熱烈討論。

根據《中央日報》、《朝鮮日報》等多家韓媒的綜合報導，南韓總統文在寅在2017年競選總統時，現年39歲的貼身隨扈崔榮宰（최영재），在當時因被媒體拍到俊俏又帥氣的臉龐，以及高䠷的身形與深邃銳利的眼神而獲得關注，一連登上各大媒體版面，他的背景也因此遭到起底，還獲得「花美男保鑣」之稱。

崔榮宰甚至紅到國際，在《紐約郵報》等各大外媒中都能看到他的照片，並以「性感的韓國隨扈」大篇幅的報導他，報導中還說明「很不幸地，他已結婚並有2名女兒，但由於民眾反應太過熱烈，使他成為該被保護的對象」。

不過，崔榮宰爆紅沒多久便辭去隨扈一職，轉行從事美髮業及親子咖啡廳，讓粉絲們大感失望，但近期他不但受邀在真人實境秀《鋼鐵部隊》擔綱導師，日前也陸續登上綜藝節目《我家的熊孩子》與《認識的哥哥》，公開擔任隨扈時的秘辛。

崔榮宰在節目中表示，過去他曾被選進「707特殊任務團」（特戰部隊）擔任大尉將近10年，某天收到一位前輩的電話，詢問他要不要接下隨扈的工作，不過保護對象的身分特殊不能提前知道，因此他到工作現場才發現雇主是總統文在寅。

而當時爆紅的原因，連崔榮宰自己也感到莫名其妙，因為被拍到照片的當天，所有的攝影機都聚集在VIP的座位上，根本沒有理由會照到他，但其中一台攝影機卻在轉動，讓他下意識的緊盯著攝影鏡頭的轉動方向，並與鏡頭對到了眼才意外被拍下照片，但他也因此變得太過有名，使他不得不辭掉工作避免讓保護對象受到影響。

另外，崔榮宰也透露，隨扈的工作其實比想像中更加辛苦，除了在執勤期間必須集中注意力隨時查看周圍的情況外，當雇主搭電梯前往高樓時，他必須比雇主更早一步抵達該樓層了解狀況，有時候雇主的周圍太多人進不了電梯，所以電梯門一關上後，他們得立即爬樓梯衝到該樓層，在雇主打開電梯門前抵達現場，並保持鎮定給予明確方向，隨後才能大口喘氣，讓現場主持人都相當驚訝。