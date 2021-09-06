全台最大的台中市14期重劃區，面積高達403公頃，估計逾200塊完整建地可開發，加上高綠覆率及北屯成熟商圈加持，吸引國泰、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、順天、亞昕、日月光、太子、坤悅、大城、寶佳集團等品牌建商插旗推案，也成為台中的新房市戰區。

國泰建設採「不囤地」策略，推出新案「國泰MOST＋」點燃14期戰火，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，上市櫃建商需財報透明，面對市場信心及股東期望，有營收規模及推案時程壓力。

目前14期重劃區已有數10家建商取得土地，消費者都想買在重劃區的起漲點，跨足北台中的雙橡園開發，坐擁「水湳生態公園」第一排優勢，規畫鋼骨大樓，凸顯「豪宅3.0」特色。

亞昕集團台中首案「亞昕一緒」，鎖定小坪數產品，擅長空間、收納等規畫配置，14期榮期後續包括陸府、新業、林鼎、磐興、元鈞等建商，也可望在第4季推出新案。