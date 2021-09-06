駐德國代表謝志偉在臉書以「接力賽」比喻BNT疫苗採購，因為大陸蠻橫阻撓，逼得第四棒被迫換成民間企業（等），台北市長柯文哲日前諷刺是民進黨政府「掉棒」。而今(3)日謝又發文回擊，就算掉棒也是被陸亂入強行打掉，批柯永遠看不到「鄰國」的錯。對此，柯下午在記者會回應，「袂生不要牽拖隔壁阿婆！」

外傳台北市長柯文哲明年底將出戰高雄市長，甚至稱選上高雄市長就不選總統，柯文哲6日出席松山慈祐宮建置防疫措施活動時未正面回應，北市府副發言人魏佑任表示，市長過去被傳出要選很多地方，這是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定是跟北市民站在一起，以市政為主、防疫優先，打拚台北市建設與市政。

身兼民眾黨主席的柯文哲8月底參與2場祕密聚會，傳出將提早請辭北市長親征高雄市長，還直言選上就不選總統。

柯文哲今早出席松山慈祐宮建置防疫措施活動，面對外界提問未正面回應，僅說下午防疫記者會再回答，陪同參加活動的副市長黃珊珊也說今天是來參拜的，對選舉未有其他說明。

面對傳聞，魏佑任強調，市長過去有傳出要選很多地方，這是談話過程中的玩笑話，市長一定是跟市民站在一起，以市政為主、防疫優先，打拚台北市建設與市政，柯文哲也不會請辭，會優先完成市政與防疫工作，市長以市民福祉為主。至於是否有2場祕密餐會，他說未參與所以不清楚。

民進黨市議員簡舒培不滿批評，屢屢傳出柯文哲要參選高市長，對台北市民是情何以堪，因疫情受影響的商圈正等待柯文哲振興，結果柯文哲滿腦子政治，只為了民眾黨和自己的政治生涯，實在非常可悲，尤其柯文哲曾說過北市最大問題就是市長第一任想第二任，第二任想著選總統，如今卻想選高市長，但這不是真的，真正目地是為了炒政治聲量，實在很可悲，完全無心市政。

她說，已經9月初，北市府還未把明年預算完整送到議會審查，包括明年編列的28億買疫苗也沒說明，結果要跑去選高市長，預算編完就落跑，還需要負責嗎，明年大巨蛋完工，安全問題誰來把關、負責，這真是民主之恥。

國民黨市議員游淑慧提醒柯文哲，台北市都做不好，不要再去禍害高雄，怎麼會覺得選高雄會得到認同。