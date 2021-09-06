許多人往往不知道自己有膽結石，因為膽結石通常沒有症狀，除非結石卡住膽道，阻礙了膽汁排出的時候，才會造成急性膽絞痛。日前一名53歲男性就因為腹痛、發燒及黃疸就醫，經檢查後才發現已罹患膽管結石。

一般而言，膽結石患者可透過腹腔鏡膽囊切除術、藥物或是體外震波碎石術去除結石。這名患者因總膽管狹窄，無法經由膽胰管內視鏡移除結石。醫師說明各項治療建議後，何先生選擇以膽管置放支架引流膽汁。但是患者必須回院定期檢查並且置換支架，同時因為結石並未清除，導致膽管反覆發炎，需經常住院治療，嚴重影響日常工作及生活。

臺北榮總內科部胃腸肝膽科李癸汌醫師表示，患者後來透過免開刀電震碎石術(Electrohydraulic Lithotripsy)，終於徹底擺脫反覆發作的困擾，重回正常生活。

李癸汌醫師醫師說明，電震碎石術使用不到一毫米的探頭進入膽胰管內視鏡，醫師可直視結石狀況，利用電擊爆破所產生的水波進行脈衝碎石，將碎石移出膽管，隨糞便排出病人體外，脈衝的能量隨著距離遞減，不易對膽管內的組織造成傷害。

醫師強調，由於電震碎石術平均所需時間約1小時，快則20分鐘，大部份患者僅需一次治療，不需開刀，住院兩天就可完成療程。

●膽結石引發膽絞痛的症狀多元 盡速就醫

膽結石高危險群包括肥胖者、中年女性、家族遺傳、糖尿病病人、快速減肥、溶血性貧血病人等。醫師也提醒，由於膽結石患者日常沒有感覺，突然發作也易於其他病症混淆，建議有下列狀況時就速就醫診治：

1.突然劇烈的右上腹痛、

2.突然劇烈的胸骨下疼痛、

3.劇烈的背痛、

4.右肩突然劇烈疼痛、

5.噁心甚至嘔吐。