新冠疫情因變種病毒影響導致未有減緩趨勢，而政府也鼓勵民眾要打疫苗，但打了疫苗後每個人依體質產生的副作用都不同，藝人畢書盡在(3)日接種疫苗後也產生副作用，讓他嘆難受。

32歲藝人畢書盡在9月3日上午接種AZ疫苗，打疫苗前一天他的舞蹈老師就提醒他：「你會像被車撞到一樣。」當時畢書盡還笑說太誇張，沒想到打了疫苗讓他深刻體驗，真的差不多就像被車撞到。

而3日打完疫苗到了下午四點開始發冷、全身痠痛無力、喉嚨痛，同時還發燒到39度，雖然每6小時就吃一顆退燒藥，但體溫最多也只降到38.6度就又回到39度，「像整身要燒起來超燙，可是蓋了三件毛毯，還是覺得冷。」

此外，畢書盡頭也超痛，他只能不斷大量喝水，就這樣反覆喝水、煎熬到昨(5)日下午2點才退了一點燒，「過了50個小時…這兩天…真的蠻難受，終於恢復70％。」畢書盡感嘆，「打疫苗的副作用，真的不能太輕忽。」