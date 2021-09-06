希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在美網提前落馬，還再次鬧出「廁所門」爭議。莫瑞(Andy Murray)在推特嘲笑他：「西西帕斯上廁所的時間都比太空旅行還要久了！」這是指亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)今年登上火箭，享受短短10分鐘的太空之旅，結果還比不上西西帕斯蹲馬桶的時間。

2019年澳網，莎拉波娃(Maria Sharapova)比賽中途叫暫停，繞遠路去上廁所，引起對手巴蒂(Ashleigh Barty)與地主觀眾的不滿，外界還質疑莎娃跑去廁所作弊。

西西帕斯前陣子在辛辛那堤大師賽也引起過爭議，他不僅在4強激戰中跑去上廁所，甚至把背包和手機都帶進去了。對手祖維瑞夫(Alexander Zverev)憤怒地向主審抗議，他想起今年法網4強賽，西西帕斯同樣是拿著東西跑去上廁所，最後還打贏了祖維瑞夫。

在大滿貫賽事，西西帕斯的廁所之旅更加豐富了，因為男子賽事允許多去1次廁所。雖然主審決定派人「陪同」西西帕斯，不讓他繞遠路，但是祖維瑞夫質疑：「你總不能跟著他進入廁所吧？」西西帕斯在廁所用手機傳訊，被懷疑是在討論戰術，形同作弊。

對於這一切，西西帕斯都有話可說，他表示自己想要換褲子，所以必須返回更衣室。「請大家明白，我不會停止這麼做，我也沒有違反任何規定。」

美國女將史蒂芬絲(Sloane Stephens)提議修改規則，限制上廁所和換裝的時間，「以女人來說最麻煩是更換運動內衣，但最多也就5分鐘，多出來的時間我就會懷疑對手在幹嘛，弄那麼久幹什麼？」