越南受到Delta變種病毒肆虐，單日確診人數屢破萬人，當局下令包括第一大城胡志明市在內的多處城市採取封城措施，盼能盡快遏止疫情擴散，然而此政策也重創該國經濟，有內行人分享當地慘況，直說：「下半年體質不好的製造業會倒，因為上半年虧損，下半年的產能利用率估計不高，可能有老闆心一橫，直接閃人回母國。」

越南原本是防疫績優生，6月份平均確診人數落在百人以內，但從7月開始確診病例暴增，近一周平均確診人數達到1.3萬人，當局為避免疫情擴散，採取嚴格的防疫措施，但也對整體經濟造成劇烈影響，尤其越南是製造、代工業大國，疫情造成的停擺也牽動全球產業鏈運作，包括服飾鞋類、咖啡等產品都面臨斷貨危機。

有網友在PTT論壇上分享自己在越南所看到的真實慘況，他說：「越南在7月中實施三就地政策，也就是要求企業讓員工吃飯、工作、睡覺兩點一線，因此只要有確診者，疫情就會快速蔓延，有認識的工廠停工就算了，最後確診飆到80幾位，而且這些都只是冰山一角。」

至於疫情對當地企業的衝擊，原Po表示，「目前看起來，下半年體質不好的製造業會倒，因為上半年材料和運費上漲估計都虧錢，下半年停工加上復工後的產能利用率估計不高，很多企業只要設備機具不值錢而且廠房用租的，可能會心一橫草草收掉，老闆直接閃人回母國。」

此外，他也點出唯一的好消息是，越股已經逐漸與當地疫情脫鉤，「越股的波段低點還是7月20日，之後震盪反彈，目前VN30比低點還是漲了5%，接下來的關鍵就看9月中禁令解除後，越南要如何重啟經濟。」

文章一出引起網友們熱烈討論，意外釣出同樣在越南的網友回應，「我在同奈，這篇正解，但施打率這麼低而且都只有算第一劑，談什麼共存，不到兩星期後要開，根本恐怖死，三就地已經過時了，之前推三個綠色，但可行性也不高」、「推真相文，目前開工期真的是看不到盡頭」、「胡志明附近真的很慘，有兩位前同事確診過世了」、「南越真的很慘，這篇介紹很詳細」、「推第一手消息報導。」

越南股市曾在7月19日寫下1243.51的低點，但隨即出現反彈，在1350點上下震盪，截至今（6日）上午10點50分，暫報1341.88點，上漲7.16點（或0.55%）。