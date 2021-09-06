「台灣KOM登山王之路」今天清晨自花蓮出發，中華奧會代表蔡家福 (持麥克風)現場致辭。（中華奧會全民運動委員會提供）

「台灣KOM登山王之路」今天清晨自花蓮出發，有近800位國內外好手參賽。（中華奧會全民運動委員會提供）

中華奧會慶祝成立100週年，在花蓮縣秀林鄉舉辦「台灣K0M登山王之路─夏季」合歡山武嶺活動，今天清晨6時由中華奧會全民運動委員會主委蔡家福代表中華奧會主席林鴻道到場，偕中華民國自行車騎士協會理事長盧瑞山、花蓮縣體育會理事長汪錦德一起鳴槍出發。

今天的活動約有800位國內名好手參加，還有日本車隊遠道來台參賽。曾任立委、台北縣副縣長的蔡家福代表貴賓致詞，鼓勵參加的國內外選手好好享受沿途天祥太魯閣美麗的風光，並堅持奧運精神騎出快樂和希望，創造出最好的成績。

「2021台灣KOM登山王之路─夏季」活動，全程依照台灣登山王挑戰路線與定點補給模式，從七星潭海邊出發，經過太魯閣峽谷、中海拔的混合林到2500公尺以上綿延不絕的高峰，並以更充裕的9小時騎乘時間，擁有百分百的「台灣自行車登山王體驗」，同時深刻飽覽路程中的絕世美景。

蔡家福說，今天的活動，是在奧運之後，為培育更多「台灣自行車登山王挑戰賽」的選手，劃下最深刻的意義。