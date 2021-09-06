高市女子今年7月19日撐傘涉水經過鳳山區一處停車場前，不幸被漏電的路燈電到倒地，送醫搶救不治。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高女不幸被路燈電擊身亡，市府鑑定小組在現場會勘測試，包商未抽換地下廢纜線，積水產生漏電才電死人。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名高姓女子今年7月19日在鳳山區雨中涉水，觸摸路燈倒地不治，市府查出是包商未抽換地下廢纜線，積水產生漏電電死高女。高雄路燈電死人不只一樁，2018年8月，1名大陸籍錢姓男子來台騎單車環島，雨天停靠路竹區一處路燈，也慘遭電擊身亡，家屬跨海提國賠求償1165萬，今年7月法院審結，判決市府工務局和包商有過失須賠家屬463萬多元。

高姓女子7月19日涉水觸摸路燈不幸遭電死，市府組聯合鑑定小組調查，結果指向該處路段的2年前路燈改採架空供電修復故障時，包商未抽換地下廢棄纜線，以致積水時產生漏電現象，不幸電死高女，市府對外表明，將追究當時承包商責任；高女家屬也擬對市府提出國家賠償。

高雄路燈電死人不只一樁！2018年8月12日，從大陸來台騎自行車環島的38歲錢姓男子，當天騎單車行經高市路竹區大功路段時，停靠在「新達043號」路燈旁，卻遭漏電的路燈電擊死亡。當時一對陳姓父女經過，見錢男左手靠在路燈底座，身體趴在路燈處，父女倆靠近救人，女兒當時手也被電麻，嚇得縮手趕緊告誡父親，父女倆通報119救援，警消趕抵時，錢男已不治身亡。

全案移送高雄地檢署偵查時，電機公會函覆檢察官，指該路燈漏電確有可能造成死亡結果等語，且相驗照片中錢男的左前臂至左手腕處，有明顯的電擊痕跡，而相驗死者遺體證明直接死因為「電擊性休克」，其他原因為「左前臂至左手腕多處電擊燒灼傷」、「遭電擊」，屬意外死亡，足證錢男遭路燈電擊而死。

死者錢男父母因不捨獨子被路燈電死，跨海向高市府工務局及負責路燈養護的承包商「騏明實業有限公司」提出國賠，求償1千165萬；雖工務局和承包商辯稱，錢男為大陸地區人民，大陸地區並無設置管理欠缺的國家賠償責任，不適用本國的國家賠償法，且法務部法醫研究所和電機技師公會並未認定是路燈漏電所造成，並無管理疏失之責。

高雄地院審理後，認定錢男係遭「電擊性休克死亡」，而現場唯一可能電擊錢男致死者，只有該盞路燈，加上警方在現場急救錢男當下，報案的父女中的女兒也因接觸該路燈外表遭電擊，可見錢男因路燈漏電而遭電擊死亡甚為明確，審酌錢男為家中獨子，依據經濟狀況、撫養費、慰撫金及喪葬費等項目，今年7月初判決市府工務局及包商須賠償錢男父母共計463萬多元。