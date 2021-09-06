長榮航空3名機師爆突破性感染，還有人在自主健康管理期間趴趴走，疫情指揮中心為此緊急發送110萬封細胞簡訊示警，引發民眾恐慌。衛福部疾管署推出「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」，民眾只要上網輸入手機號碼及驗證碼，即可知道最近28天內有沒有被疫調人員查閱過自己的資料。

國內疫情仍處於二級警戒，民眾外出仍需遵守實聯制，並可下載「台灣社交距離」App，一旦與確診者足跡重疊時，App會跳出通知，除了上述的方式之外，現在也可以到疾管署網站「簡訊實聯制－民眾資料調閱紀錄查詢服務」，只要輸入手機號碼及驗證碼後，就可知道自己在最近28天內有無被疫調人員調閱資料。

輸入手機號碼及驗證碼，隨即會收到一組OPT代碼。（圖／翻攝自疾管署網站）

《中時新聞網》實際測試，到網站輸入持有的手機門號及驗證碼，手機隨即會收到一組OTP簡訊密碼，將其輸入待系統驗證後，即可知道結果，若未遭疫調人員調閱資料，畫面則會顯示「28天內無疫調人員調閱您的資料」。

輸入手機收到的OPT驗證碼，即可查詢。（圖／翻攝自疾管署網站）

若無疫調人員追查，頁面會顯示28日內無疫調人員調閱您的資料。（圖／翻攝自疾管署網站）

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。