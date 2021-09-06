儘管新球季即將迎來新任總教練奇德取代原本教頭卡萊爾的不同戰術體系與球隊風格，獨行俠當家球星東契奇6日提前宣告力挺奇德，「我認為奇德是非常優秀的教練，他知道如何打球與領導球隊，對我來說，這是一個絕佳的成長機會，也對我帶來很大幫助！」

畢竟東契奇上季跟卡萊爾之間爆發不少溝通問題，也讓獨行俠老闆庫班決定改變教練團成員重新出發，東契奇說：「我們做出很多改變，特別是在教練團方面，我們的目標仍然放在總冠軍，事實上，我對我們即將面對的新球季感到興奮。」

「幫助獨行俠爭冠，這就是我的目標，我相信我們可以一直戰鬥下去，就來看看新球季進展怎樣，但我認為我們可以做到，」東契奇表示，「一切都為了競爭，我不知道我們是否還需要1到2名球員補強，我們先開始，然後看看發生什麼。」

東契奇先前帶領祖國斯洛維尼亞創下奧運隊史最佳成績第4，但他似乎還不滿意，「我總是說第4名是最糟糕的，我很開心我們能在東奧資格賽擊敗立陶宛，不過我們應可拿到更好成績，如果一切順利，我將重返國家隊，這是我給斯洛維尼亞的承諾。」