行政院推出五倍券要振興經濟，連江縣南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉等4鄉經鄉民代表會同意，每位設籍民眾將普發1000元現金，其中南竿鄉最快，鄉民於9月13日即可領取，將透過鄉公所、村長辦公室協助發放。

南竿鄉長陳振國表示，目前相關程序、造冊都已完成，且經由鄉代表會同意、縣府報備核准，南竿鄉設籍約有7000餘名鄉民，每人將普放1000元現金，預計9月13日開始發放。

北竿鄉公所與代表會也達成共識，將針對全鄉設籍民眾每人發放1000元現金，代表會預定近日召開臨時會完成相關作業程序，後續由公所發放，北竿鄉設籍約2800餘人。北竿鄉長陳如嵐說，鄉民每人普發1000元現金，後續發放細節仍在規畫中。

另外，東引鄉公所、鄉代會上周也達成共識，拍板加碼普發鄉民每人1000元現金，預計全鄉1400餘位鄉民受惠，預計10月上旬發放。莒光鄉民代表會表示，只要今年8月31日前設籍莒光鄉的鄉民，每人普發1000元現金，預計10月1日發放。