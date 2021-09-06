晶圓雙雄頻獲外資送秋波，近來外資圈紛紛建議買進並調高目標價，且外資也以實際行動加碼買進，推升台積電（2330）今（6）日股價最高衝上630元，創下今年2月底來新高，聯電（2303）股價也衝上72元，續寫21年來新高，在雙雄領軍下，半導體類股成交值至11點時，已達到1080億元，占台股集中市場整體成交值比重突破五成。

半導體股在漲價題材推升下，成交量滾量，光是台積電與聯電二檔個股，到上午11點成交值就約有450億元，整體半導體成交值近1100億元，占大盤成交值2150多億元的五成，若進一步看電子股成交值也約達68％以上至七成高水準，電子重回投資人懷抱。

台積電及聯電上周五股東人數出乎意料下滑，據統計，台積電上周五股東數掉到965206人，周減39869人，創下今年3月26日那周以來新低；聯電到上周五股東數為664696人，周減37108人，也是創下今年來3月5日那周來新高，顯示籌碼都從散戶手中流向外資、法人手中，推升這波行情大漲。

但投資專家也提醒，半導體量能來到五成似有過高的傾向，要留意外資法人是否持續加碼，一旦外資法人反手賣出時，可能會造成股價拉回的壓力。