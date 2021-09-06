梅蘭妮亞（Melania Trump）擺明，不想再當美國第一夫人。

就在美國前總統川普不斷公開測試水溫，試探2024年角逐白宮寶座的可能性之際，他身旁關鍵的另一半梅蘭妮亞（Melania Trump），卻一如往常般沉默。

據CNN新聞網5日報導，梅蘭妮亞可能是美國現代史上最講求隱私的第一夫人。自從1月離開華府後，她離聚光燈愈來愈遠。今年夏天她只公開現身一次，也就是她7月在兒子拜倫（Barron）陪同下，離開紐約市的川普大樓（Trump Tower）時。

PICTURED: 6'7" Barron Trump 16 towers over his mother Melania and carries limited edition orange Louis Vuitton bag as the mother-son duo leave Trump Tower days after Donald returned to the Big Applehttps://t.co/UXHAo0xy9E — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 8 2021

身高超過200公分的拜倫是梅蘭妮亞心中至寶

除此之外，只會有人在川普的新澤西州貝德敏斯特高爾夫球俱樂部（Bedminster golf club）餐廳湊巧碰到她時，把她的照片放上Instagram。朋友說，由於寶貝兒子拜倫在佛羅里達州上私立高中，梅蘭妮亞會放棄進入白宮前自由自在的曼哈頓（Manhattan）生活，定居棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）。

梅蘭妮亞對公眾政治生活毫無興趣，她甚至告訴好幾位朋友，她既沒打算要支持川普野心勃勃的政治企圖，更絲毫不想重回白宮。「她不想再當第一夫人，」其中一位在白宮和梅蘭妮關係親密的朋友說，「對她來說，那只是一個篇章——而那結束了，就是這樣！」

在她心目中，川普持續在共和黨內發揮影響力是他的事，跟她無關。另一位消息人士說，就算川普正式宣布，他要再度參選美國總統，她也不會出現在造勢活動中。

事實上，早在川普2016年參選總統時，梅蘭妮亞就鮮少露面。當時川普的幕僚請她出席競選活動，得到的答案通常是「不要」，後來他們乾脆不問了。由於她十分注重隱私，厭倦大眾檢視和媒體沒完沒了的檢視和報導，因此在擔任第一夫人期間，公開接受電視專訪不到5次，更從未接受紙媒專訪，而這是前所未見的。