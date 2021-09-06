桃園市壽山高中6日早上驚傳祝融之災，2年級學生疑似將手機放在書包充電，過熱引發火勢，當時該班生正好進行室外課程，其他師生見濃煙冒出連忙撲滅火勢，所幸僅學生書包燒毀，並未釀其他災害。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市壽山高中6日早上驚傳祝融之災，2年級學生疑似將手機放在書包充電，過熱引發火勢，當時該班生正好進行室外課程，其他師生見濃煙冒出連忙撲滅火勢，所幸僅學生書包燒毀，並未釀其他災害。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市壽山高中6日早上驚傳祝融之災，2年級學生疑似將手機放在書包充電，過熱引發火勢，當時該班生正好進行室外課程，其他師生見濃煙冒出連忙撲滅火勢，所幸僅學生書包燒毀，並未釀其他災害，校方也立即讓全班師生更換教室，避免煙害，也利消防員火災鑑識，釐清事故原因。

壽山高中2年級某班學生，6日早上9點多疑似將三星手機連接行動電源充電發生爆炸，引發火勢，事發時該班學生正好進行室外課程，2樓教室內門窗關閉、空無一人，其他師生聞到燒焦味和濃煙冒出，趕緊持滅火器衝進教室，所幸即時發現，很快就撲滅火勢。

校方也報請消防局進行火場現場勘查，消防員指出，到達現場時，火勢已由校方自行撲滅，書包跟手機已燒毀、天花板跟地板也有燻黑痕跡，燃燒面積約0.5平方公尺，火災原因仍待釐清。

「不幸中大幸！」壽山高中校長徐宗盛說，學校同仁即時處理，順利撲滅火勢，案發後因教室有燻黑，已立即將該班師生調整到其他教室授課教學，原班教室保留給消防鑑識釐清，待該生課桌椅換新、教室整修完後，才會讓師生回到原教室。

徐宗盛說，案發後也立即通知該生家長，家長也知悉孩子財物有受損，後續校方也會持續宣導師生用電以及手機使用安全，避免再生憾事。