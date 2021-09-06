新冠本土疫情5月爆發，全國三級警戒，規定民眾外出須戴口罩，但也因此讓許多戶外工作的勞工吃飯被檢舉，前藍委顏寬恒為此發起挺工人活動。之後，疫情趨緩，指揮中心於7月27日降為二級警戒，顏寬恒今在臉書提及做工的人現況，直言現在生活比以前辛苦太多，並期望社會能給這群勞工朋友更多同理心。

顏寬恒今（6日）表示，記得今年5月的時候，自己幫忙做工的人出來呼籲政府能夠放寬在工地的規範，不要讓他們連吃個飯喝個水都要躲躲藏藏嗎？顏寬恒稱，後來，狀況是改善了，這些做工的人最近可以在工地吃飯了，只是口罩還不能脫下來。

顏寬恒指出，現在天氣已經非常熱了，如果說工人一天換2、3個口罩，那一定是沒有認真戴著，因為認真戴起來一天至少要換到5個以上的口罩，粉塵加上汗水，沒幾個小時就吸不到氣了！所以真的非常辛苦，以前50片60塊錢，現在買不到這個價格了，口罩貴、便當貴、工作少，比以前辛苦太多了。

此外，顏寬恒也分享一個營造廠老闆和他分享建築業的近況，指出疫情對於工地來說，一般民間公司的案子影響不大，但像是一些科技廠，或是規模比較大的案子，今天去八小時，明天就不能去，要隔24小時之後才可以再踏入那個工地，雖然每種行業都分流，但是工地的人是領日薪的，少了一半的工作天數，就砍了一半的薪水；如果沒有去其他地方打工，怎麼可能過得下去。

顏寬恒表示，因為疫情的關係，所以小孩不用上學，一般家長都很頭痛了，大家能夠想像在飛沙走石的工地做工的人有多傷神嗎？這位營造廠老闆是規定國中以上，已經可以照顧自己的小朋友，才可以帶來工地，可也只能待在一樓，不然太危險，但有比較小的孩子的父母親，就只能自己想辦法了，大部分是給阿公阿嬤帶，因為前一陣子連安親班都不能送，而且錢也不能退，就是多了許多開銷。

顏寬恒期望，希望大家能夠多多體諒這些在工地拚搏的人們，能夠更有一些同理心，一起度過這個難關吧！