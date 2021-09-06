高中生、國中生將從23日開始施打BNT疫苗，教育部近日發文給各縣市政府及學校開始準備，並強調學生接種疫苗要經過家長同意。而現在全國家長也陷入頭痛時刻，要不要讓孩子施打疫苗非常兩難，愈來愈多家長持觀望態度。

教育部發文指出，現階段提供給學生接種的疫苗為BNT，應接種劑次為兩劑，接種間隔至少28天，並採自願性質，兩劑皆須家長同意後執行接種。學生施打疫苗主要採「校園集中接種模式」，各地方政府教育局與學校從9月8日起，與轄區衛生局協調排定接種日期、場地、動線等詳細接種程序及作業。

教育部要求地方政府教育局、社會局處及所轄學校，配合轄區衛生局設置之友善學生的接種環境、建立因應學生可能發生的暈針及立即性過敏反應的應變機制，並運用各項資源進行宣導，積極協助學生接種作業之執行。

對於國高中生打疫苗，指揮中心表示，主要副作用以注射部位疼痛為主，高達7至8成，發燒約2成。男生要特別留意會出現極罕見心肌炎、心包膜炎症狀，會在校園內教導老師及家長，要觀察學生接種後出現急性持續性胸痛、呼吸急促及心悸，有上述症狀務必就醫。

政府要讓高中生、高中生施打疫苗，但家長對於要不要讓小孩打疫苗，則陷入矛盾。全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，依規定學生打疫苗可以有2天疫苗假，但這不夠，應該給4天，或是給予更多請假彈性。

王瀚陽進一步指出，近來國內外都傳出打打疫苗有嚴重副作用或打死人的事件，這看在家長眼裡，「真的覺得好可怕」。一旦台灣學生開打疫苗，只要發生一起死亡事件，勢必對整個疫苗接種產生重大影響。

王瀚陽說，現在家長有分兩派，一派認為應該要給孩子打疫苗，另一派認為台灣疫情不嚴重加上疫苗有副作用，因此傾向先不讓孩子打。而根據他的觀察，愈來愈多家長持觀望態度，要等到各種科學證據更明朗後再決定要不要讓孩子打疫苗。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕則說：「這一次，我們不敢建議家長讓孩子都去打疫苗，請全國家長自行評估後做決定。」對家長來說，對家長來說，不能讓小孩承受一點點風險，因此預期學生施打疫苗初期，不少家長會持觀望態度。