台灣持續二級防疫警戒，許多行業經營仍受到限制。根據媒體最新調查，如果二級警戒一路延長到年底，有52.6％民眾認為自己的收入將受影響而減少。

ETtoday新聞雲於2021年8月30日至9月1日，以手機簡訊進行防疫警戒對經濟活動的調查，回收有效樣本數為1323份。

調查結果顯示，若台灣真的維持二級警戒至年底，52.6％民眾認為自己的收入將受影響而減少，39.2％認為收入不變／差不多，2.1％認為收入會增加，另有6.1％民眾表示不知道／沒意見。

進一步交叉分析後發現，若台灣真的維持二級警戒至年底，認為自己收入會減少的前五名行業依序為觀光旅遊業（86.1％）、藝術、娛樂及休閒服務業（79.9％）、餐飲業」（77.2％）、自行創業（74.3％）、農林漁牧（65.7％）。

針對政府計畫發放振興五倍券，調查顯示，28.8％民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券；使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6％；但有近半數民眾表示，將視加碼優惠多寡再決定自己要以哪種方式領取（看哪種方式加碼優惠最多再決定47.9％）。另據調查結果顯示，民眾在拿到五倍券後，最想消費的前三名項目依序為生活用品（66.6％）、美食餐飲（37.1％）與觀光旅宿（31.3％）；此外，「看哪裡回饋最多就用哪裡」之比例為28.2％，排名第四。