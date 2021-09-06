浪琴表（Longines）即起至14日於台北101松智長廊舉辦骨董表展，多款珍稀難得一見的骨董表專程自瑞士浪琴表博物館空運來台，包括第一款搭載每小時振動36000次高振頻機芯的Ultra-Chron潛水表Ref.7970、深受藏家一致推崇的枕型表殼Ref. 8224潛水計時碼表等，現場拍照打卡還加贈小禮物。

擁有近190周年歷史的浪琴表，與海洋潛水有著深厚淵源，早在1937年浪琴表已著手研發潛水表，當時浪琴表為著名13ZN機芯開發搭載防水按鈕的表殼，並為此作品取得專利，這也讓浪琴表以高防水性能著稱，隨著潛水運動的普及，浪琴表1958年發表首款民用潛水表。

浪琴表在台北101舉辦骨董表展，並展出今年新款 HydroConquest 深海征服者潛水表。（Longines提供）

為了配合HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕表全新上市，特別從浪琴博物館借調多只具歷史意義的骨董潛水表來台，隨著人類潛水冒險史的演進，骨董潛水表的研發技術也日益精進，與今日新款HydroConquest深海征服者腕表兩相對照，可說別具意義。

浪琴表於1968年問市潛水計時碼表Ref. 8224，不鏽鋼表殼防水深度達200米。（Longines提供）

其中最古老的是一只1960年浪琴表Super-Compressor潛水表Ref.

浪琴表1968年發表Ultra-Chron表水表Ref. 7970，是第一款採用每小時振動36,000次高振頻機芯的潛水。（Longines提供）

7042，採用旋入式底蓋，當時的防水深度就可達120米，搭載19AS自動上鍊機芯，為了避免表圈碰觸水下障礙物而損壞，選用可計時60分鐘的雙向旋轉內盤。

另一只防水深度達200米的Ultra-Chron潛水表Ref.7970，是第一款搭載每小時振動36000次高振頻機芯的潛水表，精準度每日在2秒之內，為1967年的作品。

至於深受藏家一致推崇的枕型表殼Ref. 8224潛水計時碼表，則

是Piquerez打造的不鏽鋼潛水表殼，由10點鐘表冠操作的潛水倒數內側旋轉表圈，防水深度達200米，搭載332機芯。