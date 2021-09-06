路人或網紅撞臉的趣事時有所聞，但每次撞臉的實際相似度卻是見仁見智，有的人覺得像，有些人覺得不像，少有網友一致認為相似度百分百的情況發生。沒想到近日有批踢踢網友，在表特版貼出一組距說是撞臉台灣資深藝人白冰冰、來自韓國的正妹爬山美照。照片曝光後，少見的讓看過的網友通通一致認定相似度達到百分百，紛紛笑翻留言大讚「真的超像！」

網友在批踢踢表特版以「韓國白冰冰」為題發文，並貼出一組來自韓國的正妹爬山美照。有鑑於日前冰冰姐泡湯的迷因在網路上瘋傳，因此被「釣魚」釣習慣的網友，對於文章內容並沒有太大期待，沒想到大家打開圖片後，都被正妹與年輕時冰冰姐驚人的相似度給震懾。在看到照片後，不少網友紛紛留言「笑死，這相似度破百了吧」、「第二張像到靠北」、「有像到」、「真的有點像」、「回不去了」、「來去高雄～來去高雄」、「只有今天限定」。

網友一致認為與冰冰姐的相似度高達100%（翻攝IG／100_s2）

據了解，這名來自韓國的正妹「百萬聖熙（音譯）」有著155公分的嬌小身材，而根據社群網站上的簡介，她興趣是旅遊和爬山，個人的YOUTUBE頻道「群山中的百萬聖熙」也以介紹爬山為主，擁有3.75萬的訂閱，頻道中最高觀看次數的影片有42萬次，算是小有名氣的網紅。