電子零組件廠信邦(3023)8月合併營收22.18億元，連6個月創下單月歷史新高，信邦預估，9月合併營收可望再創歷史新高，第3季合併營收亦可望同步攀頂，日系外資給予信邦「優於大盤表現」評等，信邦今天盤中股價強勢走高。

汽車、通訊及電子週邊產品需求暢旺，信邦延續往年營運從第2季逐月、逐季走高到第3季趨勢，8月合併營收達22.18億元，月增0.78%，年增13.11%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為169.1億元，較去年同期成長23.2%，亦是歷年同期新高。

從目前訂單來看，信邦表示，9月合併營收及第3季合併營收均可望再創新高。

日系外資最新報告指出，我們認為，信邦將受益於包括：綠色能源、自動化、電動自行車、ADAS和智慧城市等幾個上升趨勢，今年上半年信邦綠色相關收入佔比為33%，我們預期綠色相關營收將隨著ESG顯著增加，並成為信邦重新評等的催化劑，給予信邦「優於大盤表現」評等。