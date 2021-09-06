周一國際油價跌幅擴大，因全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯在周末大幅調降了亞洲原油價格，暗示全球市場供應充足。

目前布蘭特11月期油價格下跌75美分或1%，報每桶71.86美元。

美國10月期油價格跌73美分或略逾1%，報每桶68.56美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco,簡稱沙烏地阿美）周日發布聲明，通知客戶其銷往亞洲之所有等級原油的10月價格將至少調降1美元/每桶。亞洲是該公司最大的銷售地區。

根據路透社對亞洲煉油廠的調查，這個降價幅度超出預期。

周一油價下跌，加劇了上周五的跌勢。由於美國的就業報告遠遠不及預期，凸顯出其不穩定的經濟復甦，也意味著在疫情捲土重來之際，燃油需求恐將放緩，上周五期油價格走跌，紐約期油收跌70美分或1%，為每桶69.29美元，周線上漲0.8%。布蘭特期油收跌42美分或0.6%，為每桶72.61美元，周線收跌0.1%。