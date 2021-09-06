台北市光信里前里長朱雪璋，因砍斷「深海閻王」腳筋被判刑6年定讞後，曾偷渡潛逃大陸4個月遭遣返，檢警查出，朱妻吳佩樺曾陪朱在南部等船偷渡，朱上岸後，陳姓學長匯款80萬元資助，台北地檢署6日依藏匿人犯等罪起訴陳男，朱妻等共犯則移轉其他地檢署偵辦。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，2016年2月與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，卻在道館埋伏20多人偷襲砍斷王腳筋，去年5月最高法院依重傷害罪判朱6年，判決定讞翌日，朱與妻子企圖搭機離台遭攔下後跑路。

朱得知被限制出境後，找黃姓徒弟等人協助，租車南下躲避，朱和妻子租屋苦等約1個月，找到王姓船東、溫姓船長，去年6月從高雄興達港搭舢舨出海，跳上台灣漁船再接駁大陸漁船，從廈門偷渡上岸。

檢警去年9月透過「兩岸共打」，將朱遣返回台發監，去年11月針對協助朱偷渡的共犯，展開一波偵查行動，今起訴協助朱生活費的陳姓學長。檢方認為，朱妻等共犯協助朱雪璋偷渡犯行不在北檢轄區，聲請高檢署移轉管轄，由其他地檢署偵辦。