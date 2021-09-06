新台幣兌美元匯率今(6日)持續上周升值走勢，隨著熱錢湧入，連續第7個交易日走升，盤中強勁升值逾1.1角，見到27.585元的價位，為近2個多月以來的新高。

美國8月非農就業數據遠低於市場預期，可能影響聯準會(Fed)縮減購債時程，美元應聲走貶，熱錢蜂擁至亞洲等市場，台北外匯市場新台幣兌美元匯率以27.67元開出，升值3.3分，隨著台股走揚，新台幣升幅擴大，早盤強升逾1角，一度來到27.585元，強升1.18角。

台股今日開高震盪，早盤一度翻黑下跌55點，後在聯電回神再創波段新高72元，台積電漲逾2%帶動下，大盤指數一度站上17600點，創下近1個月來的新高，股匯齊揚。

美股上周五(3日)漲跌互見，道瓊工業指數下跌74.73點，跌幅0.21%，收在35369.09點；標準普爾500指數下跌1.52點，跌幅0.03%，收在4535.43點；那斯達克指數上漲32.34點，漲幅0.21%，以15363.52點作收；費城半導體指數上漲19.56點，漲幅0.57%，收在3430.89點。