德國經濟部發言人周日指出，關於特斯拉計畫在德國興建電動車電池工廠，政府可能在今年底前決定其將獲得的補助金額。

據德國經濟部估計，特斯拉在柏林市的近郊Gruenheide市預計投資50億歐元興建電池工廠，補充其在幾乎同一地點已接近完工的電動車製造工廠。

據每日鏡報(Tagesspiegel)報導，特斯拉異乎尋常的高額投資，該美國電動車廠可能指望能獲得德國政府約11.4億歐元的補助。而此估計與其他媒體的估算相符，認為特斯拉的電池工廠將獲得至少10億歐元的政府資金。

經濟部表示，由於特斯拉還正與歐盟進行談判，所以最終的補助金額還沒有確定，最終的決定可能在年底前完成。

德國經濟部長Peter Altmaer曾在上周四表示，作為打造更廣泛的歐洲電池產業計畫，歐寶汽車(Opel)在德國Kaiserslautern市的電池工廠將獲得4.37億歐元政府補助。