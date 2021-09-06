加權股價指數上周再漲1.78％，指數再來到波段反彈高點，主要來自於外資買超晶圓雙雄。根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超為905.61億元，是今年以來買超最多的一周。累計自今年年初至9月3日止，賣超縮小為4,667.16億元。

外資總持有股票市值為23兆6,872.79億元新臺幣，占全體上市股票市值的44.20％，較8月27日的23兆342.48億元新臺幣，增加6,530.31億元。

在個股買賣超方面，聯電(2303)、台積電(2330)分居外資買超第一及第三大個股，聯電買超達到227,869張，台積電買超83,621張，中鋼(2002)以86,004張買超居次。

賣超方面，面板股報價反轉，友達(2409)賣超53,051居冠，長榮(2603)、臺企銀(2834)分居賣超第二及第三，張數為43,606張及41,580張。