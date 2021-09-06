高市1名黃姓男子8月底在家中接獲1通陌生來電，對方聲稱黃男健保卡遭盜用，積欠大筆費用，假檢警還要求他提供個資協助辦案，黃男直覺有異，掛上電話後，淡定向警方求助。警方確認黃男未透露個資，告誡黃「健保卡遭盜用」是詐騙伎倆，警方稱讚黃男，還建議他返家後可向親友宣導反詐騙。

警方指出，58歲的黃姓男子8月底下午時分至三民二分局民族路派出所請求警方協助，黃男告知警方，當天中午吃飯前，在家中接獲陌生來電，對方聲稱是健保局，指他健保卡遭盜用並積欠大筆費用，隨後電話又轉至自稱警察人員的男子，要求黃男提供個資協助辦案，黃男半信半疑，佯裝說，讓他想一想，掛上電話，直奔派出所。

民族所副所長謝孟樵聽完黃男陳述後，先確認黃男未提供個資，也未提領、匯出或損失任何款項，再告知黃男遇到詐騙集團假檢警手法，叮嚀黃男公家機關不會在電話中向民眾要求提供個資，檢警更不會在電話中對民眾通知傳喚、製作筆錄或要求到超商收受公文書，黃男感謝解惑，警方見黃男淡定機警，也請他返家後多向親友宣導反詐騙。