妙齡女子走在路上，多少會被路人偷瞄，但沒想到這次網友竟發現自己被一位和尚偷看，照片中師父「和藹可親」的笑容，不禁讓原PO疑惑：「師父在想什麼？笑成那樣…」，引發大批網友熱烈討論。

截自臉書社團《爆廢公社公開版》

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，只見照片中的女子秀出清秀臉蛋以及姣好身材，長髮大眼加上細長美腿，更讓人離不開焦點的是那斜背帶凸顯的曼妙身材，也讓網友回應：「發明斜背包的人應該要得諾貝爾和平獎」。但仔細放大照片一看，後方竟有一位和尚正看著美女露出詭異微笑。

眾多網友見到此景忍不住笑翻直呼：「師父想破戒」、「看著看著就想還俗了」、「師父在想這個O/O」、「色即是空，空即是色」、「師父默念南無阿彌陀佛」、「師父想還俗生小和尚了」。

截自臉書社團《爆廢公社公開版》

此外，師父「牛仔褲搭配運動鞋」潮流的穿搭，也引起網友歪樓吐槽：「那師父穿牛仔褲跟球鞋，是不是冒充的」、「師父這雙Nike跟我的好像...」、「牛仔褲運動鞋，你確定不是說相聲的？下半身穿著一看就是假師父」。

大家焦點擺在和尚身上的同時，眾多網友也紛紛討論此女子的曼妙身材。此外，也有網友覺得她十分眼熟，精緻臉蛋讓不少人覺得神情神似嫩模「姚采辰」，引發眾人熱議。