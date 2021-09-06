在美國決定撤軍，造成阿富汗政權易主後，對於美國的軍事協助是否可靠，引發相當大的討論，《ETtoday新聞雲》今公布最新民調顯示，近七成受訪者認為應改回徵兵制、且應當2年兵。

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若兩岸發生軍事衝突，有52.7%的民眾認為美國將會進行軍事介入，協防台灣，較今年3月的民調數字上升了7%；而當衝突發生時，有40.9%的民眾表示願意上戰場保衛台灣，這數字比起去年10月則下降了4個百分點。

針對兵役制度，有69.2%的受訪者認為應該改回徵兵制，且應該要當2年兵，才能有足夠的兵源來保衛台灣；另外，有52.8%的民眾對於「男女皆當兵」的全民兵役制度表示贊同，其中若以性別區分，有57.4%的男性表達支持，女性對於該議題的支持度則有48.4%，皆高於反對。

《ETtoday新聞雲》於2021年8月30日至9月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1323份。