長榮公司於台中港碼頭進行拆卸舊橋式機作業時，6日上午使用300噸移動式起重機時，不慎往31號碼頭方向翻覆，重物砸到中國貨櫃後線作業車，造成作業車駕駛無生命徵象，吊車1司機受傷送醫搶救。

台中港務分公司指出，長榮航運於9月2日至7日進行舊橋式機拆作業，今天上午9點40分時，使用300噸移動式起重機進行吊大樑作業時，因不明原因翻覆於31號碼頭，重物砸到中國貨櫃後線作業車機，後續將調查事故原因。

台中港務分公司表示，公司立即組成緊急應變小組，由副總陳榮聰率港務長及職安處、棧埠事業處和港務處等相關人員，約10點到場瞭解及緊急應變措施。此事故造成後線作業車駕駛當場無生命徵象，送醫急救後仍宣告不治；吊車司機受傷送醫。

童綜合醫院指出，1名身分不明男性早上10點15分送達急診，人無生命徵象，經搶救後已宣告不治，主要重大外傷在於右側頭部有10公分撕裂傷，頭骨破裂，左手變形，氣血胸；另名64歲孫姓男子，早上10點21分送抵急診，意識清楚，頭頸右腿疼痛，目前檢查留觀中。