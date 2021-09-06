民眾最想將振興五倍券用於購買生活用品（66.6%）、其次為美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）。(ETtoday新聞雲提供)

因應疫情衝擊各行各業，行政院將推出五倍券振興經濟，至於民眾拿到五倍券後會怎麼用，今(6日)一份最新民調資料顯示，民眾在拿到五倍券後，最想消費的前3名項目依序為生活用品（66.6%）、美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）。

五倍券推出目的為提振經濟活動，因此全台實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、夜市、百貨、零售、旅遊與藝文業等，並採紙本領取與數位支付兩種模式發放。根據《ETtoday新聞雲》今公布的調查結果顯示，28.8%民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券；使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6%；但有近半數民眾表示，將視加碼優惠多寡再決定自己要以哪種方式領取（看哪種方式加碼優惠最多再決定47.9%）。

至於若台灣真的維持二級警戒至年底，則有52.6%民眾認為自己的收入將受影響而減少，39.2%認為收入不變/差不多，2.1%認為收入會增加，另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。

另外，在實施長達2個多月的三級防疫警戒後，隨著疫情的趨緩，蔡政府的執政危機是否也隨之解除？還有哪些政治人物在近期表現較好？《ETtoday新聞雲》提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，並由受訪者選出10位，依據挑選次數最多的前10名做為榜單，新北市長侯友宜「看好度」仍橫掃千軍、又奪下第1名(73.5%)；其次為副總統賴清德排名第2。此後第3至10名依序為鴻海創辦人郭台銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台北市長柯文哲、立法委員蔣萬安、前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、衛福部長陳時中。