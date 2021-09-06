治療新冠肺炎住院病患，可望出現全新療法！國衛院近日發布研究結果，指出使用瑞德西韋搭配環孢素治療新冠中重症患者，可望達成一加一大於二的療效，進一步縮短病患病程，提高新冠中重度病患的存活率。

國衛院生技與藥物研究所研究員李秀珠，過去一年多來率領其研究團隊，尋找除瑞德西韋以外的新冠肺炎解藥，起初多半是找國內沒有的藥物實驗，但大多沒有太讓人驚豔的發現，後來團隊將目光轉回國內的健保藥物，發現在230種健保藥物中有一項環孢素可搭配瑞德西韋使用，應能有效縮短新冠病程。

李秀珠解釋，瑞德西韋雖是新冠病毒的解藥，但僅能抑制病毒在體內轉錄、複製，降低病患體內病毒量，然而新冠肺炎對人體所帶來的影響卻不僅止於病毒複製，還會引發人體的細胞因子風暴，而加入環孢素的使用後，即可降低細胞因此風暴的產生，提高新冠病人的治癒率。

至於環孢素與瑞德西韋的最適合搭配劑量為何？李秀珠說，目前實驗結果還很難用單一數據表現，但透過大數據運算，大多數的配法都能達到一加一大於二的效果，只是效果究竟能達多高？還有待進一步的人體試驗驗證。

李秀珠表示，目前國際間也有多個關於瑞德西韋搭配環孢素的臨床試驗在進行中，顯示大家都有異曲同工的想法，也是國際間大家認為可行的治療方向，期盼國衛院這次的研究發表能達拋磚引玉之效，讓許多臨床醫師投入研究，畢竟環孢素是健保藥物，不用等新藥開發是一大優勢。