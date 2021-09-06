中央流行疫情指揮中心針對長榮航空機師及家人群聚事件發出110萬則細胞簡訊，部分勞工週末收到公司指示，要求必須以「特別休假」在家自主健康管理7天。對此，勞動部表示，特別休假依法是由勞工自由排定休假日，雇主不得片面指定。

指揮中心4日發出細胞簡訊，針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊。指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

由於指揮中心發出約110萬則細胞簡訊，不少公司要求收到簡訊的勞工啟動居家辦公，但也有少部分的公司卻要求勞工要運用自己的特休假、搭配週休二日，在家自主健康管理7天，引發勞工不滿。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，防疫是非常重要的課題，希望全民都可以努力配合，但這次細胞簡訊，指揮中心僅提醒大家注意自己健康、進行健康監測，有症狀的民眾必須要主動赴醫療院所進行篩檢，但並沒有限制勞工出勤，如果雇主片面限制勞工不得出勤，可能會有爭議。

另外，黃維琛強調，特別休假依法是由勞工排定，雇主不得片面要求勞工將自己的特休假安排在哪些特定時間，如果勞資雙方出現爭議，可循地方勞政主管機關調解機制處理。