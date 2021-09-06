羅北安、王彩樺演出閻羅王夫婦。（公視台語台提供）

羅北安、王彩樺演出閻羅王夫婦。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。今（6日）在鬼月鬼門關之際，釋出「冥界篇」預告，正式宣佈由「國民爸爸」羅北安以及「國民岳母」王彩樺演出閻羅王夫婦，唐美雲直誇兩人將是戲曲中最佳夫妻拍檔。

講台語台詞對羅北安是這次演出最大挑戰，他透露自己是眷村小孩，50歲才開始學台語，就好像用幼稚園的程度，去回答研究所的問題，「難！」唐美雲則形容羅北安是一位戲精，透過羅馬拼音逐字鑽研台詞發音，演出時完全看不出來不會講台語，「我信任北安老師如同他信任我一樣」。

王彩樺飾演的閻羅王太太則身兼亡者們的愛情顧問，劇中甚至還出書，透過直播指點愛情迷津，她笑喊：「教人怎麼戀愛，還滿好玩的。」她透露曾幫NONO牽紅線追老婆朱海君，給了他女方的電話，笑說：「後續讓兩人自由發展！」當時曾跟著NoNo一起到朱海君屏東娘家提親，「兩人訂婚結婚我都在，結婚時我哭得比新娘還慘，因為真的很感動，相愛的人終成眷屬」。唐美雲認為王彩樺平時縱橫在各大綜藝，喜感十足，這次切換到冥界，飾演閻羅王太太，一板一眼相當有威嚴，「喜劇的呈現之餘，彩樺演起來更有她獨到之處」。

劇中羅北安、王彩樺這對閻羅王夫婦評斷往生者的生死，羅北安語重心長說，人過60之後，面對的生死也越來越多了，長輩、同輩、甚至晚輩的逝去，都給自己不同程度的惋惜。他飾演的閻羅王手裡有一本亡者在世時的功過簿，他說功過簿就有了高低上下，如果沒有現世報，那麼就有了《孟婆客棧》中的種種情節，「這也是《孟婆客棧》給我們的啟示吧」！王彩樺則說：「要珍惜每一個當下，不知道未來會怎樣，至少我要好好的過每一天，面面俱到廣結善緣，幫助更多需要幫助的人。」《孟婆客棧》將於10月17日起每周日晚上八點公視台語台播出，中華電信MOD也將於10月17日上架，民視預計於11月播出。