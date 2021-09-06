宏都拉斯左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）今天表示若贏得11月總統大選，將試著「重新調整」國家債務，並與中國建立外交關係。

自由重建黨是由宏都拉斯前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）領導。2009年，齊拉亞在憲政危機期間被軍方扣留，然後在政變中被送到哥斯大黎加，數月後偷偷返國。

路透社報導，自由重建黨2度推舉齊拉亞的妻子秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）參選，她在首都德古西加巴（Tegucigalpa）一家旅館舉行記者會，闡述政見。

61歲的秀瑪菈．卡斯楚說：「我會下令就內外債進行國際審計，並加以調整。」但她並未詳述要採取哪些具體步驟。

宏都拉斯目前與台灣有邦交，但秀瑪菈．卡斯楚表示，她若勝選，會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。

根據財務部資料，宏都哈斯去年底的公共債務超過130億美元，相當於國內生產毛額（GDP）的55%；其中84.5億美元是外債，且國家預算逾30%要用來償債。

宏都拉斯目前並無可靠的選前民調。除了秀瑪菈．卡斯楚外，還有數名候選人要與保守派現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）力挺的德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）爭搶大位。

葉南德茲在位期間遭逢多項指控，包括2017年選舉靠舞弊連任，還涉毒品走私被告上美國的法院，但他予以否認。

儘管如此，葉南德茲在宏都拉斯政壇仍有影響力，他所屬的右翼國家黨（National Party）也仍是最大黨。

宏都拉斯是美洲最窮國家之一，去年GDP受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及而慘跌9%，去年11月也兩度遭颶風重創。

宏都拉斯中央銀行預估今年經濟將成長3.2%到5.2%。