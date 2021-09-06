國民黨主席選舉上周六舉辦辯論會，台灣民意基金會董事長游盈隆今天批評「了無新意，缺乏深刻反省」，難怪當民進黨施政不得民心的時候，人民還是感嘆台灣缺乏「有意義的第三選擇」。如何有效擺脫「你難道要選國民黨嗎？」這句民進黨通用咒語，或許是候選人最該思考和討論的問題。

上周六電視轉播「國民黨主席辯論」，游盈隆今天在臉書表示，無論基於對台灣現實政治或政黨競爭的研究興趣，他認為「是應該聽一聽的，好歹是最大在野黨。看完辯論會後，我覺得一定程度上有助於我對這個黨的瞭解」。

他說，暫且先不談誰表現最好或最差，誰可能勝出這類問題，大致上四人的發言是環繞在兩個問題上，一是「九二共識」，二是「2022地方選舉」，其他關於四人相互吐槽、質疑，棉裡針你來我往，就不論了。

關於兩岸關係與「九二共識」問題，游盈隆認為，四人都競相表態支持或主張延續「九二共識」路線，卻無視「九二共識」早在2016年總統大選時就已被台灣主流民意丟進歷史垃圾桶了。2016年總統大選後，台灣已經大步向前，走向「後九二共識」時代，但四位可能的國民黨主席人選，卻仍聲嘶力竭地高喊「九二共識」。

這是為什麼？他分析有三種可能，第一種可能是向中共表態；第二種可能是向前總統兼黨主席馬英九靠攏，表示馬英九還有票，對這場黨內選舉有決定性；第三種可能就是，國民黨領導階層對兩岸關係已經「黔驢技窮」。

在「2022選舉」方面，朱立倫大聲喊出「沒有2022，就沒有2024」，游盈隆表示，話是沒錯，記得2010年在謝志偉在民視「頭家來開講」節目中，他就率先提出「民進黨沒有2010，就沒有2012」，地方選舉重大牽動中央選舉，台灣人現在大概沒有人會反對這樣的見解。但更重要的應該是，國民黨「要如何贏得2022」才對。就這方面。四人著墨都不太多。

他說，整體來講，國民黨公開辦黨主席辯論，還是值得讚揚和鼓勵。但，若給人一種了無新意，缺乏深刻反省，無法在理念上指引台灣總體政治發展的方向與目標，無法自我重新定位並承認已經是一個台灣本土政黨，又將如何東山再起？又將如何獲得廣大台灣人民的支持呢？

游盈隆感慨，也難怪當民進黨施政不得民心，左支右絀，險象環生的時候，人民還是感嘆台灣缺乏「有意義的第三選擇」。如何有效擺脫「你難道要選國民黨嗎？」這句民進黨通用咒語，或許是剩下來黨主席選舉時間，四位候選人最該思考和討論的問題。