從偶像女團轉戰暗黑界的日本人氣女神三上悠亞，擁有天使臉蛋和F級火辣身材，讓她制霸成人市場，除了拍片外，她積極經營各大社群網站，都擁有超高關注度，近日她在推特曬出掀上衣辣照，大尺度畫面讓人看了臉紅心跳。

三上悠亞近日在推特發文，透露19日將舉行寫真集活動，並附上兩張火辣美照，只見穿著灰色上衣和牛仔熱褲的她，站在屋外掀起上衣，其中一張側身遮住重點部位，但南半球形狀依舊清晰可見。

三上悠亞曬火辣美照。(圖／翻攝自三上悠亞推特)

另外一張轉正後上衣整個掀開，不僅露出纖細小蠻腰，渾圓酥胸更是一覽無遺，還不小心走光露點，她也用愛心圖案當馬賽克遮住，畫面相當養眼，吸引萬名粉絲關注，且不僅日本網友，還有各國網友都留言直呼她太美、太性感。

三上悠亞從偶像女團「SKE48」出道，後轉戰拍成人片，憑著天使臉孔和豐滿好身材制霸暗黑界，比當偶像時期還要紅，更有「國民AV天后」稱號，而除了拍片外，她還積極經營各大社群，包括TikTok擁有270萬人關注，YouTube突破62萬人，Instagram吸引313萬人，推特也有210萬粉絲，足見其高人氣。

而拍成人片已6年的三上悠亞，已累積超過70部作品，她曾上節目透露女優片酬，表示自己出道作片酬能買下東京世田谷地區的兩房，但大多數女優都是第一支作品片酬最高，之後就會慢慢下跌，但如果銷量好，也有機會提高。