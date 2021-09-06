爭議不斷的知本光電開發案，正由廠商第3次申請展延，卑南族卡大地布族人6日到台東縣政府抗議，要求「 停止展延，立即解約」，縣府回應，尊重部落並維護部落權益，同時兼顧環境保護的一貫立場，始終不變。

10多位 反對知本卡光電開發案的卡大地布族人及三大家族領袖，6日上午持「光電展延，傷害部落」等標語，在台東縣政府廣場表達不滿，指控該開發案對於傳統領域的主權不斷地遭到霸凌。族人表示，光電案已造成部落族人撕裂，廠商屢次對部落不尊重，縣長饒慶鈴承諾尊重部落意見，希望縣長能夠聽到他們的聲音。

台東縣政府在2018年將卡大地布部落傳統領域也就是知本濕地標租給廠商開發地面型太陽能光電廠，廠商雖然在2019年6月以些微票數通過部落諮商同意權，但部落三大家族認為諮商同意投票有瑕疵，提起部落諮商同意權程序合法性及撤銷籌設許可等2個訴訟，也使得知本光電開發案遲未依契約取得用地變更及電業開發許可。

廠商第2次展延即將在10月23日截止，部落委任律師就認為，無法在合約期限內完成用地變更是廠商的責任，縣府應依合約規定拒絕第3次展延申請並停止租約，避免讓知本光電案成為美麗灣案翻版。

台東縣政府強調，知本光電案一切尊重部落依法行政，而內政部營建署區域計畫委員也將在9月10日召開知本光電專區第一次專案小組會議，決議是否同意用地變更，持續秉持尊重部落並維護部落權益，同時兼顧環境保護之一貫立場，始終不變。