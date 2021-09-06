星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、摩羯座、射手座的男人比較難搞，如果沒有兩把刷子，很難能駕馭他們，唯有夠特別、有手段的女生，才能成功將他們收服，讓他們心甘情願付出真心。

▍1.獅子座

獅子男性格直率，總是想到什麼說什麼，一般女生和他們相處時會覺得他們講話都不經修飾，聽起來太傷人，就算他們不是有意為之，心思比較細膩的女生依然很容易被惹怒。獅子男其實對一般女生的容忍度很高，交往後會非常寵愛另一半，只是不擅長甜言蜜語，如果了解他們的脾氣和性格，就能和他們相處愉快。

▍2.摩羯座

摩羯男在擇偶時非常現實，他們完全無法忍受小公主類型的女生，對他們來說每次交往都是以結婚為前提，因此總會經過謹慎的考慮才會開始追求，他們認為戀人是要跟自己走一輩子的人，最好也有一定的經濟能力，能夠好好溝通，性格成熟懂事，這樣的人才適合一起過日子。摩羯男從來不會慣著無理取鬧的女人，想要在他面前用鬧脾氣的手段取得優勢是不可能的事。

▍3.射手座

射手男喜歡自由自在的生活，很排斥被束縛的感覺，因此往往很難踏入穩定的感情關係中，唯有遇到深愛的對象才會讓他願意放棄恣意的生活，待在這個人的身邊。射手男擇偶時很看感覺，不只要長得順眼，還要活得漂亮，他們本身就很追求生活的新鮮感，希望另一半能夠是自己最佳玩伴，如果沒有足夠有趣的靈魂，是很難駕馭浪子般的射手男。