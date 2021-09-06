新加坡一名66歲大叔春天打完2劑莫德納新冠疫苗後，掉髮狀況愈來愈嚴重，原本烏黑濃密的毛髮如今變成禿頭，懷疑和疫苗有關，不過專家推測，掉髮可能是接種疫苗後出現的「壓力性掉髮」，不是疫苗副作用，頭髮最終還會再長回來。

先前日本一名20多歲女子打完第1劑莫德納疫苗後，短短3周內頭髮幾乎掉光，現在新加坡也有類似案例。新加坡《聯合早報》5日報導，已退休的66歲大叔陳國亮分別在3月9日及4月16日接種第1及第2劑莫德納疫苗，他在接種第1劑疫苗後就出現掉髮狀況，最初是太太注意到臥室內的掉髮變多。

不過他在接種第2劑後，掉髮問題變得更嚴重，陳國亮原本有一頭烏黑亮麗的濃密毛髮，如今只剩下稀稀疏疏幾撮毛，頭上看起來坑坑洞洞，一塊白、一塊黑。

太太黃貴金說，一開始是發現梳妝台上的頭髮異常多，原以為是自己掉的，後來看到丈夫的頭上出現「好多光禿禿的小圓圈」，才發現事態嚴重。

陳國亮在5月前後一共看了4名醫生治療掉髮問題，醫生建議他搭配吃藥及擦藥，不過初期效果不大，頭上反而還長了小膿包，讓他癢到爆。一直到8月，頭髮才慢慢長回來，不過陳國亮的頭髮仍未回復到先前茂密的樣子。

他詢問醫生掉髮是否與打疫苗有關，不過其中2名家庭醫生直接否認，另1名家庭醫生不置可否，另外1名皮膚科醫生強調沒聽說過相關案例，無法確認兩者之間是否有關聯。

針對陳國亮的掉髮問題，新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專家梁浩楠推測，可能是打疫苗後出現的「壓力性脫髮」（Telogen Effluvium），又譯作「休止期落髮」，不屬於疫苗副作用。

他解釋壓力性脫髮是人在承受壓力後，導致髮根進入休息狀態、停止生長，一般又分為急性和慢性兩種情況。

他強調，所謂壓力並不一定是精神或心理層面的壓力，當免疫系統受到「外界刺激」時，身體也會做出反應，有些時候患者本身可能也不知道，其中70%的頭髮會在人體接收到刺激的2個月後脫落。

他說整個掉髮過程就是「頭髮停止生長、之前的頭髮漸漸掉落」。他強調很多孕婦也有壓力性脫髮問題，不過最終還是會再長回來。