在市場信心重回之下，日本東證指數也創下30年來最高紀錄，早盤結束時，日經指數收29,638.17點，漲510.06點或1.75%。至於東證則收2,038.41點，漲22.96點或1.14%，創1990年8月以來最高。

3日，日本首相菅義偉突然宣布，將不會參與29日要舉行的自民黨黨魁選舉，因為自己想專心對抗新冠病毒，表示菅義偉將不續任且首相任期僅短短一年。在政治不確定性暫時排除後，日股就開始上漲。

瑞士信貸私人銀行認為，市場正在調節持股，日本疫苗接種率雖低，疫情也沒有降溫趨勢，但一些被低估股票已經有買盤進駐。因為，日本新冠疫苗覆蓋率很快將迎頭趕上歐美，加上商業活動重新開放，至2021年底時，將會有更多公司調高財測。

東京交易所各產業指數大多走高，運輸族群漲8.77%，而金融類股也漲2%左右。同時，晶片相關個股也上揚，東京威力科創漲2.02%，愛德萬測試漲1.58%。

在菅義偉政府期間，大幅調降通訊費用的電信業者走高，KDDI漲4.66%，NTT漲2.86%。

日經指數中，川崎汽船漲幅最大，上漲9.23%，其次是日本郵船漲9.06%，以及阿爾卑斯電子漲 6.27%。

至於日經表現最差的為關西電力跌3.31%，其次是樂天集團跌1.88%，再來是中部電力跌1.68%。