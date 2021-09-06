中鋼(2002)第三季受惠季盤報價續漲、外銷價格保持上漲，有利本季營運持續成長；展望第四季旺季的報價可望穩定上揚，股價開高走高，盤中大漲1.55元至39元，並帶動鋼鐵股上攻。

中鋼上周一(30日)召開股東常會，展望今年下半年及明年，鋼市審慎樂觀。中鋼董事長翁朝棟表示，第四季全球鋼價可望穩中透堅，公司業績可望持續逐月成長，呈現「月來越旺」，今年稅前盈餘挑戰建廠50年以來新高紀錄。中鋼去年度配息0.3元，8月31日除息；8月31日開盤參考價37.2元，股價開高0.3元、至37.5元，開盤即填息。

中鋼第三季季盤報價續漲4.1%，外銷價格保持上漲，且9月單月盤重啟漲勢，為第四季旺季暖身。中鋼第三季營收、獲利有望比第二季穩定成長並再創新高。

展望第四季，因歐美鋼價維持高點，且隨著中國積極控管鋼廠產量、鋼鐵出口量，中鋼公司第四季月盤、季盤或外銷報價，有望再同步走揚。

另外，近期鐵礦砂價格走跌，有助中鋼煉鋼成本下降，隨著鋼價持續看漲，有利中鋼第四季旺季的業績表現續揚，全年營收、獲利有機會挑戰逐季成長。外資近七日共計買超中鋼達112808張，推升中鋼股價走揚，今日盤中股價39元創下7月13日以來新高。上周全周，投信法人亦買超5089張。

中鋼下半年鋼價穩定上揚，營運可望同步穩健成長，中鋼股價本周持續向上，領軍中鋼集團中鋼構(2013)、中鴻(2014)鴻同步向上；隨著國際鋼價下半年續漲，下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)下半年營運也可正向看待，股價穩定上揚。