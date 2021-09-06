餐飲業逐漸解封，不過八大業者仍無法復業，新黨今天開記者會，讓八大業者訴苦。桃園市特殊娛樂公會理事長李定居質疑，八大不是疫情破口，病毒是從外國進來的，為何其他行業復業都不需要疫苗涵蓋率達6成只要求八大？

李定居表示，政府宣稱要提供八大員工每月1萬元的紓困金，但對一些上有老下有小要照顧的從業員工而言，大概只能天天吃泡麵，根本難以維生，而且也不是人人都能申請到，因此八大要的是有配套復業。

李定居也指出，他們都有提出復業方案，包括酒精消毒，採取預約方式且實名制登記，並管制人流，希望政府正視他們願意配合防疫並提出方案，讓他們在有配套下復業。

在場有酒店從業員工表示，自己是單親媽媽，縱使能申請到一萬元的紓困金，光是繳房租就用光了，根本難以維生，講到當場聲淚俱下。

新黨主席吳成典表示，上周有人向他陳情八大面臨的困境，除了外交、國防、兩岸事務之外，其他內政都屬於行政院長管轄，請蘇貞昌出來面對，與業者共同研商可行辦法。

新黨秘書長潘懷宗表示，政府要求八大從業人員疫苗覆蓋率達6成時才能復業，這指的到底是第一劑還是完整打完兩劑？全台灣只有3％的人打完兩劑疫苗，如果是要求打完兩劑？還要等多久？在這之前有和配套？政府應給出答案。