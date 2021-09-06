綜藝大姊大白冰冰約20年前在林口共花1.3億買300坪地和蓋4層樓透天別墅，如今市價已看上6億，近日因節目《綜藝玩很大》吳宗憲、KID（林柏昇）來訪，罕公開內部景象，超奢華的裝潢讓KID一進門就驚喊：「這是皇宮吧！」

節目《綜藝玩很大》昨（5日）播出最新一集，主持人吳宗憲、KID化身私家廚師，驅車拜訪白冰冰位於林口的獨棟別墅中，首先映入眼簾的是詩情畫意的日式庭院，一進門女王氣場更強，隨處都是歐式、泰式風格的傢俱和收藏，加上明亮的黃光照射，整個客廳都閃閃發亮。

吳宗憲和KID跟著白冰冰一起搭家中的電梯上樓，KID搖頭晃腦地參觀，不禁瞠目結舌：「這裡的每個房間都比我家大！」一行人來到獨立更衣間，裡面擺滿各式各樣的服飾和配件，宛如小型百貨公司；緊接著白冰冰又帶兩人到她的香閨，一進門就聞到撲鼻而來的芳香，傢俱和裝潢巧思更不用說，其中純白地毯還是從祕魯特地運回來，毛質非常頂級、柔軟，KID忍不住玩心大開，整個人撲上去撫摸：「好舒服喔！」就連寢具也大有來頭，床頭板是從法國空運來的，床墊躺起來彈性十足；當他們走進浴室，立刻又被大空間震撼到，白冰冰笑說：「我喜歡這樣讓它五彩繽紛，去除寂寞的感覺。」KID等不及地躺進浴缸，羨慕直呼：「真的舒服，我這輩子應該沒有辦法這樣。」

播出後，製作單位在官方臉書PO花絮照，許多網友被白冰冰的皇宮級豪宅驚豔到，紛紛留言：「冰冰家超～大，家裡居然有電梯」、「簡直是總統套房的規格，大開眼界」、「好想要去冰冰姐家參觀喔」白冰冰也親自回覆：「謝謝《綜藝玩很大》的製作team，也謝謝憲哥跟KID到家裡來玩。」