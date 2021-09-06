宏泰電工高層人事異動，總經理潘鈞雄屆齡退休，聘任為副執行長；總經理一職由宏泰電工電力事業總經理兼任南非事業總經理黎文斌升任；此人事命令將從7日正式生效；投資事業協理陳良驊升任投資事業副總經理兼策略長，這項人事命令14日生效。

宏泰電工表示，宏泰這次人事異動是多位高層主管65歲屆齡退休，進行換血，總經理潘鈞雄65歲屆齡退休，董事會通過聘任副執行長，協助公司營運，總經理則由宏泰電工電力事業總經理兼任南非事業總經理黎文斌升任，投資事業協理陳良驊調升任為投資事業副總經理兼任策略長。

宏泰電工橫跨電力線纜及銅箔基板兩製造領域，拜國際銅價上漲，配合政府推動非核家園政策，開發風力發電及太陽能光電廠所需的電力線纜，取得民間企業、台電等政府電力線纜標案，銅箔基板出貨順暢，前七月合併營收攀升至35.96億元，年成長34.41％，創同期史上新高。

宏泰電工表示，宏泰電工對今年營收及獲利審慎樂觀。