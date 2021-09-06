氣動元件大廠亞德客-KY自結8月及前八月合併營收，不論以人民幣或新台幣計價，均優於去年同期，締造同期歷史新高。第三季氣動元件需求向來不如第二季，下半年需求也不可能像上半年火熱，法人依據亞德客前八月174.68億元，年增幅46.57％推估，今年合併營收至少年增長三成多。

亞德客8月合併營收人民幣5.22億元，年成長33.07％；折合新台幣計價22.46億元，年增幅34.43％，比7月22.53億元微幅減少0.34％。前八月合併營收人民幣40.24億元，年成長43.28％；折合新台幣計價174.68億元，年增幅46.57％。

亞德客指出，氣動產業需求仍處於向上循環，亞德客市場佔有率維持穩健成長。亞德客8月營收成長主因是來自能源照明設備、機床設備、電池行業及汽車等產業出貨有較高增長率，不過出貨仍受到中國大陸更多城市因疫情管制物流所影響。

亞德客表示，大陸疫情再起，各城市對抗疫情，進行人員及物流管制，客戶生產也因疫情而受影響，對氣動元件下單減少，8、9月接單出貨比都是1，但比往年同期好。亞德客8月出貨第二、三週雖受疫情影響，第四週已恢復正常，亞德客出貨受疫情影響程度，不如原先預期嚴重。疫情是下半年接單及出貨最大變數。